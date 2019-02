Tom Walker chi è: età, carriera e vita privata dell’ospite del Festival di Sanremo

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2019 sarà ospite, insieme a Marco Mengoni, Tom Walker.

Tom Walker chi è: età, carriera e vita priva dell’ospite del Festival di Sanremo

Tom Walker è nato a Glasgow il 17 novembre 1991 ma è cresciuto a Manchester e si è formato artisticamente a Londra, dove ha studiato alla ‘London University’ scrittura creativa.

Il suo esordio in campo discografico è stato nel 2016 con il singolo di debutto ‘Sun Goes Down‘, seguito da ‘Fly Away with me‘.

I primi pezzi hanno permesso a Walker di farsi conoscere in Gran Bretagna ed ha attirato l’attenzione dell’etichetta Recentless Record con la quale ha firmato un contratto per il suo primo Ep ‘Blessing’ nel 2017.

Proprio il 2017 è stato l’anno della consacrazione, il singolo ‘Leave a Light on’ è stato inserito dalla ‘BBC’ tra le migliori canzoni del 2018