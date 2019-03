Thomas Markle Jr. si è fatto conoscere dal pubblico di tutto il mondo per essere il fratello di Meghan Markle.

Thomas Markle Jr: ecco chi è il fratello di Meghan Markle

Thomas Markle Jr è nato nel 1966 e ora vive in Oregon, in America. Il fratello di Meghan Markle ha una ex moglie, Tracy Dooley, e due figli: Tyler e Thomas.

Il primo commercia cannabis in America, il secondo invece lavora come manager presso una catena di pizzerie americana.

Il passato di Thomas Markle Jr è piuttosto travagliato, ha fatto uso di stupefacenti e di alcool in passato.

Si è parlato molto di lui proprio nei giorni precedenti all’atteso matrimonio della sorella per aver puntato la pistola alla testa della fidanzata.

Thomas e Meghan hanno litigato e da diverso tempo non hanno più rapporti.

I figli, invece, hanno mostrato sempre una certa simpatia e vicinanza per la zia, lui invece non è mai stato di buone parole.

Era balzato all’onore delle cronache anche per una lettera inviata al principe nella quale avrebbe scritto tutti i motivi per i quali non avrebbe dovuto sposare Meghan.

L’uomo ha preso il nome dal padre, Thomas Markle, e insieme alla sorella , sono le due persone con cui Meghan ha chiuso di più i rapporti in famiglia.

Thomas, Samantha e Meghan sono fratelli da parte di padre e, sin da piccoli, Thomas Markle Senior ha sempre avuto una predilezione proprio per l’attuale duchessa.