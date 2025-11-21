Mettendosi alla prova con questo test in sole 3 domande è possibile scoprire il livello della propria intelligenza: basta un attimo.

In più occasioni, nel corso della vita, capita di domandarsi quale sia il livello della propria intelligenza. Un dato che, com’è ormai noto, non è semplicemente rapportabile ai risultati conseguiti a scuola. Si parla piuttosto di QI, ossia il quoziente intellettivo, un punteggio indicativo delle capacità cognitive di ogni individuo rispetto agli altri.

Questo veniva un tempo calcolato come il rapporto tra età mentale ed età cronologica moltiplicato per 100, ma oggi la sua misurazione è cambiata. Il QI di una persona si valuta attraverso dei test standardizzati, capaci di rivelare molto sulla comprensione verbale, il ragionamento percettivo, la memoria di lavoro e la velocità di elaborazione.

Ed è proprio la rapidità uno degli elementi chiave di un famoso test d’intelligenza elaborato dagli scienziati del MIT di Boston, capitanati dal professor Shane Frederick. Questa verifica è considerata la “più veloce del mondo” ed è strutturata in sole 3 domande.

Ad essere presa in esame, in questo caso, è l’abilità di riflessione, poiché ogni quesito cela un piccolo tranello che potrebbe trarre facilmente in inganno chi vi si sottopone. Il test nel 2025 ha compiuto 20 anni, ma continua ad essere un punto di riferimento per chi desidera mettere alla prova la propria intelligenza in modo pratico e veloce.

Il test d’intelligenza più veloce del mondo: 3 domande

L’esperimento originale la prima volta prese in esame ben 3mila persone. Soltanto il 17% di queste, però, riuscì a giungere alla soluzione corretta. Non resta dunque che cimentarsi con questi 3 quesiti.

1. Una mazza e una palla da baseball costano in tutto 1,10 dollari. La mazza costa un dollaro più della palla. Quanto costa la palla?

2. Se 5 macchine ci mettono 5 minuti a fabbricare 5 congegni, quanto tempo ci mettono 100 macchine a fabbricarne 100?

3. In un lago c’è una chiazza di ninfee che ogni giorno diventa il doppio del giorno prima. Se ci vogliono 48 giorni perché la macchia arrivi a occupare tutto il lago, quanto tempo ci vuole perché le ninfee occupino metà lago?

Le soluzioni del test d’intelligenza

Chi non cade nel tranello delle domande, giunge alla soluzione esatta.

La prima risposta corretta è: 5 cents. Per arrivare al costo di ogni palla bisogna sottrarre dalla somma del prezzo della palla e della mazza da baseball (1,10 dollari), la differenza dei due prezzi. Il risultato deve poi essere diviso per due (1,10 – 1): 2.

La risposta al secondo quesito è: 5 minuti. Per giungere alla soluzione, si segue questo ragionamento. Se per 5 macchine si ottengono 5 congegni in 5 minuti, ciò significa che ad ogni macchina servono 5 minuti per realizzare un congegno.

Infine, la risposta corretta alla terza domanda è: 47 giorni. Il risultato si ottiene considerando che, se la macchia del lago raddoppia la sua dimensione in un solo giorno e lo copre in 48 giorni, vorrà dire che il giorno prima aveva occupato già metà della superficie.