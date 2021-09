Terza dose di vaccino, in Campania si parte a fine settembre

Dopo il via libera dell’Aifa, in Campania la somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid – 19 inizierà a partire dalla fine di settembre.

Si parte con gli ospiti delle Rsa, delle case per anziani e dai pazienti trapiantati che sono la fascia più fragile della popolazione. La data fissata a livello nazionale dall’Aifa per il terzo richiamo è il 20 settembre ma in Campania potrebbe slittare di qualche giorno per definire gli ultimi dettagli.

Per quanto riguarda invece medici ed infermieri che sono stati vaccinati a partire dal 27 dicembre 2020, probabilmente i richiami della terza dose partiranno tra dicembre 2021 e gennaio 2022, quando scadrà il green pass la cui validità è di un anno.

Ad essere somministrati per la terza dose gli stessi vaccini ricevuti con la prima e seconda dose: in particolare Pfizer e Moderna. I canali della campagna vaccinale restano gli stessi: distretti locali delle Asl, gli hub, i medici di famiglia e le farmacie. Si auspica poi che la campagna vaccinale possa essere ricondotta sui canali ordinari delle vaccinazioni, in particolare coinvolgendo gli ambulatori dei medici di famiglia.

In Campania i medici di famiglia hanno dato un contributo molto importante per quanto riguarda la somministrazione dei vaccini. Su 3.800 medici della Regione Campania circa 1300 sono stati vaccinatori e hanno somministrato quasi 450mila dosi.