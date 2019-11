Terremoto in Albania: scossa di magnitudo 5.2. Crolli e panico tra i residenti

Una violenta scossa di terremoto in Albania ha causato crolli. Il movimento tellurico di magnitudo 5.2 ha creato il panico tra i cittadini di Korca e non solo.

Secondo l’Istituto sismologico albanese, l’epicentro è stato vicino alla città di Korca, nell’est del paese, a 25 chilometri di profondità.

Al momento secondo i media locali e quanto riportato dal sito de Il messaggero si sarebbero verificati solo danni materiali, ma non vi è ancora un bilancio ufficiale. Il sisma, sentito anche in molte altre città, ha provocato panico, e in molti si sono riversati nelle strade per il timore di nuove scosse.

Purtroppo le notizie al momento sono ancora frammentarie. Bisognerà attendere qualche ora per avere un quadro più preciso della situazione.

La speranza è che questo violento terremoto in Albania non abbia provocato vittime.