Terremoto di magnitudo 4.4 in provincia di Cosenza, paura e gente in strada

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata pochi minuti fa a Rende in provincia di Cosenza in Calabria.

Come riporta il sito di Repubblica al momento non si registrano danni e la polizia municipale è già al lavoro nel centro storico per verificare eventuali crolli. Ma la scossa si è avvertita distintamente, in negozi e abitazioni merci o suppellettili sono caduti giù da mobili e scaffali, e in pochi secondi, in centinaia si sono riversati in strada a Cosenza, Rende e nelle aree limitrofe.

La scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata con coordinate geografiche (lat, lon) 39.33, 16.21 ad una profondità di 10 km.

I comuni nel raggio di 10 km dall’epicentro sono: Rende, Castrolibero, Marano Marchesato, San Fili, Marano Principato, San Vincenzo La Costa, Cosenza, Cesirano, Mendicino, Zumpano, Castiglione Cosentino, Carolei, Montalto Uffugo, Lappano, Rovito e San Pietro in Guarano.