La bellissima Teresa Langella è diventata la protagonista di questa nuova stagione di Uomini e Donne.

Moltissimi fan del programma condotto da Maria De Filippi si stanno chiedendo chi sia la bella napoletana e quali esperienze televisive abbia già avuto.

Teresa Langella Uomini e Donne: chi è, età, famiglia, padre e fidanzato della tronista

Teresa Langella è nata a Napoli 26 anni fa. Come detto in precedenza non è un volto nuovo in televisione, anzi. Molti la ricordano per la partecipazione a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice.

Nella sua prima apparizione nello storico programma condotto da Maria De Filippi la napoletana corteggiava Leonardo Greco che all’epoca sedeva sul trono, quest’ultimo però scelse un’altra delle sue corteggiatrici e la bella napoletana decise di tornare in trasmissione nel 2010 per corteggiare Andrea Angelini senza fortuna anche in quella circostanza.

E’ stata una delle single dell’ultima edizione di Temptation Island durante il quale si è avvicinato ad Andrea Celentano. Ora per Teresa Langella inizia una nuova stimolante avventura sul trono più conosciuto della tv.

Nonostante un percorso tra alti e bassi la bella napoletana è arrivata a pochi passi dalla scelta.

In questi giorni Teresa è impagnata con i suoi due corteggiatori, Andrea e Antonio, nella villa per gli ultimi momenti insieme.