Teo Teocoli è senza ombra di dubbio uno degli attori e dei comici più conosciuti e amati della televisione e del cinema italiano.

Con la sua simpatia, la sua ironia e il suo talento, ha conquistato il cuore di milioni di persone che lo seguono con affetto.

Teo Teocoli: chi è, età, carriera, figli, moglie, personaggi e vita privata

Antonio Teocoli, conosciuto con il nome di Teo, è nato a Taranto il 25 Febbraio 1945. E’ cresciuto a Milano, dove i genitori si sono trasferiti quando aveva solo 5 anni.

Pochi sanno che la sua carriera inizia nel mondo della musica, con il gruppo I Demoniaci che debutta con la canzone Una mossa sbagliata, nel 1965.

Si fanno conoscere da tutta italiana con il successo: Una bambolina che fa no no no. Quella band nel giro di poco tempo diventerà uno dei gruppi più amati della musica nostrana ovvero la Premiata Forneria Marconi.

Teo lascia nel 1967 per cominciare un’avventura con una nuova band che porta il suo nome Teo e le vittime.

Di certo la svolta arriva con il passaggio alla televisione dove esordisce ne Il poeta e il contadino nel 1973.

Due anni prima era arrivato l’esordio al cinema con un film di Gianni Vernuccio: Paolo e Francesca.

Negli anni ’70 è principalmente impegnato sul grande schermo mentre negli anni ’80 torna in televisione in Non lo sapessi ma lo so, nel mitico Drive In e Una rotonda sul mare.

Con la sua simpatia da vita a personaggi irriverenti e divertenti che lo fanno entrare dritto nel cuore degli italiani.

Grazie ad Antonio Ricci conduce insieme a Gene Gnocchi il programma Scherzi a Parte e insieme a Simona Ventura il varietà Il boom.

Ha partecipato con grande impegno anche a Ballando con le stelle, nel 2014, esperienza finita abbastanza presto a causa di problemi di salute.

Per quanto riguarda la sua vita privata è sposato con Elena Fachini dalla quale ha avuto due figli: Paola e Chiara.