Temptation Island: chi è, età e lavoro di Manuela la fidanzata di Stefano

Questa sera andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island, il programma Mediaset che dal 2014 vanta il record di ascolti estivo per la rete Mediaset. A condurre il programma, un brillante Filippo Bisciglia, maestro nel risolvere le più intrigate questioni sentimentali che affliggono le nostre coppie.

Temptation Island: chi sono Manuela e Stefano

Dalle prime anticipazioni, pubblicate sulla pagina instagram del programma, salta all’occhio che la coppia protagonista della serata, sarà quella composta da Manuela e Stefano. I due fidanzati hanno dichiarato di aver voluto partecipare al programma per ritrovare la fiducia ormai smarrita.

Dalle parole di Manuela, ventinovenne barista di Brindisi, si evince la grande delusione per il comportamento di Stefano che a quanto pare in più di un occasione l’avrebbe tradita. La barista ha dichiarato nel video di presentazione di essere entrata a far parte di reality per avere delle conferme da parte del fidanzato, non mettendo mai in discussione il suo amore per lui.

Come capita spesso a Temptation Island però le cose non sono andate proprio cosi. Il percorso della coppia fino all’ultima puntata è stato incentrato sul legame di Manuela con il single Luciano. Il quale dal primo giorno ha sempre dichiarato il forte interesse per lei.

Il percorso di Stefano e Manuela

Nonostante la ragazza non si sia mai esposta nei suoi confronti, Stefano nell’ultimo falò di confronto ha assistito ad alcuni atteggiamenti di Manuela che lo hanno gettato in uno sconforto profondo.

Il compagno della brindisina ha addirittura ipotizzato una possibile strategia della fidanzata. A suo parere potrebbe aver architettato il tutto, solo per avere una scusa per farsi lasciare, non riuscendo lei stessa a prendere questa decisone.

Cosa sarò successo nel villaggio nelle ultime ore? Potremmo scoprirlo solo questa sera, seguendo la quarta puntata del reality, ma le brusche parole di Manuela: Al falò, ve lo giuro, che lo faccio una me**a”. non fanno prospettare nulla di buono.