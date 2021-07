Vincenza Botti ha conquistato l’attenzione dei media nazionale per la sua partecipazione a Temptation Island dove ha cominciato a frequentare Federico.

Temptation Island, chi è, età e lavoro di Vincenza la tentatrice di Federico

Vincenza si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island.

La bella salernitana, è originaria infatti del Cilento, si è avvicinata a Federico il fidanzato di Floriana.

Il rapporto tra i due è stato un continuo crescendo. La complicità ballo dopo ballo, sorriso dopo sorriso, è diventata sempre più forte.

Anche quando Floriana ha chiesto il primo falò di confronto Federico ha preferito rimanere nel villaggio per proseguire la sua conoscenza con l’ex protagonista di Miss Italia.

Vincenza, infatti, ha calcato per diversi mesi le passerelle più importanti d’Italia proprio grazie alla partecipazione al concorso di bellezza più importante del nostro paese.

Vincenza Botti: cosa fa oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @vincenza.botti

Bella, intraprendente e con un gran carattere oggi Vincenza non è solo tentatrice del programma di Canale 5 ma anche modella e influencer.

Viene scelta per diversi shooting e campagne pubblicitarie non soltanto sui social. Molto conosciuta e seguite in particolare in Campania dove è diventata un punto di riferimento per molte giovani che sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo.