I due ex volti di Uomini e Donne sono di nuovo al centro dell’attenzione. Dopo la rottura, è ora arrivata una pesantissima minaccia.

Il famoso dating show Uomini e Donne è condotto ormai da anni proprio dalla De Filippi, e continua oggi ad ottenere un grande successo nel panorama televisivo nazionale. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che avvengono puntata dopo puntata.

Cosa è successo tra Raffaella e Brando

In queste ore si sta parlando molto di Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne durante l’edizione 2023/2024: Brando sedeva sul trono, Raffaella era una delle corteggiatrice. Alla fine l’ex tronista ha scelto proprio lei ed è iniziata così la loro storia d’amore. Dopo diversi alti e bassi, è arriva però la rottura definitiva, che è stata ufficializzata proprio dalla stessa Raffaella sui suoi profili social.

“Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme” – ha fatto sapere lei – “Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa storia. Ma andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti. E non è così che un amore va vissuto”.

In queste ultime settimane, l’ex coppia è tornata alla ribalta per via di alcune interazioni e frecciatine social. Le indiscrezioni dicono infatti che Brando starebbe frequentando di nascosto un’altra ragazza. “Non sono io quello ad avere un’altra“, ha sbottato lui lasciando intendere che sarebbe proprio Raffaella ad aver iniziato un nuova storia. A prendere le difese dell’ex dama è stata proprio la sorella Alessia che, con una storia Instagram, ha attaccato Brando e ha scritto: “Smettila, ridicolo! Se mi scoccio e scopro tutti gli altarini te ne devi andare dall’Italia”. Delle parole che hanno riacceso il dibattito sui social. Nonostante la rottura ufficiale e definitiva, gli utenti del web continuano infatti a parlare dei due ex volti di Uomini e Donne, che hanno rappresentato per qualche tempo una delle coppie più amate dello storico programma di Canale 5.

Entrambi continuano ora ad essere molto attivi sui social, e proprio lì pubblicano spesso scatti che ritraggono la propria quotidianità e le proprie attività personali.