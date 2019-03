Teatro San Carlo di Napoli: Origine, Storia e Informazioni Visita

Il Teatro di San Carlo di Napoli è un teatro lirico della città, nonché uno dei più famosi e prestigiosi al mondo.

È tra i più antichi teatri d’opera chiusi in Europa e del mondo ancora attivi, essendo stato fondato nel 1737, nonché il più capiente teatro all’italiana della penisola.

Può ospitare 1386 spettatori e conta un’ampia platea (misura precisa 22×28×23 metri).

Possiede cinque ordini di palchi disposti a ferro di cavallo più un ampio palco reale, un loggione ed un palcoscenico (34×33 m).

Date le sue dimensioni, struttura e antichità è stato modello per i successivi teatri d’Europa.

Affacciato sull’omonima via e, lateralmente, su piazza Trieste e Trento, il teatro, in linea con le altre grandi opere architettoniche del periodo, quali le grandi regge borboniche, fu il simbolo di una Napoli che rimarcava il suo status di grande capitale europea.

Teatro San Carlo di Napoli: Origine e Storia

Il San Carlo è stato costruito nel 1737, per volontà del Re Carlo III di Borbone e il progetto fu affidato all’architetto Giovanni Antonio Medrano.

L’inaugurazione, avvenuta la sera del 4 Novembre, giorno onomastico del sovrano, sfoggia l’Achille in Sciro di Pietro Metastasio.

Nella notte del 13 Febbraio del 1816 un incendio devasta l’edificio del Massimo napoletano.

Rimangono intatti soltanto i muri perimetrali e il corpo aggiunto. La ricostruzione, compiuta nell’arco di nove mesi, è diretta da Antonio Niccolini, che ripropone a grandi linee la sala del 1812.

Lo scrittore Stendhal, all’inaugurazione del 12 gennaio 1817 scrisse:

“Non c’è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro ma ne dia la più pallida idea. Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita…”.

Il Teatro di San Carlo è dalla sua nascita fulcro dell’opera lirica e del balletto classico in Italia e in Europa.

Richiamò illustri personalità di fama internazionale, tra cui Paganini, Bellini, Bach, Händel, Mozart.

È in questo teatro che nacque la Scuola Napoletana, punta di diamante del mondo musicale europeo, i cui maestri principali furono Domenico Cimarosa e Giovanni Paisiello, che diressero l’Orchestra del San Carlo.

Tra i direttori e musicisti celebri che si sono esibiti in questo teatro, vi sono artisti del calibro di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi.

Ad oggi il Teatro di San Carlo di Napoli, dopo i lavori di restauro che lo hanno interessato dal 2008 al 2010, resta uno dei teatri più prestigiosi al mondo e il più antico tra quelli attualmente operanti.

Teatro San Carlo di Napoli: Info Visita e Biglietti

Il Teatro San Carlo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.15 (Ultimo ingresso ore 16.30).

Le visite guidate, organizzate in sei turni giornalieri (tre al mattino e tre al pomeriggio) condurranno i visitatori all’interno della Sala storica, degli ordini di palco, del Salone degli Specchi e del Foyer ridotto.

E’ possibile integrare inoltre la visita con il MeMUS, il Museo Multimediale del Teatro San Carlo, acquistando un biglietto aggiuntivo in Biglietteria.

Le visite sono in italiano e in inglese.

Per altre lingue straniere è possibile fare specifica richiesta all’atto della prenotazione (ciò prevede costi aggiuntivi).

In caso di prove tecniche e/o artistiche in corso le visite guidate potrebbero subire variazioni di percorso, di orario o essere cancellate.

Si consiglia, quindi, la prenotazione telefonica a via mail ai seguenti recapiti: 081 7972412 – visiteguidate@teatrosancarlo.it

Orari visite guidate

Ecco gli orari precisi per le visite guidate:

Italiano: 10.30; 12.30; 14.30; 16.30.

Inglese: 11.30; 15.30.

Francese: Ogni sabato ore 17.00.

Ogni visita dura circa 40/45 minuti.

Le visite al Memus invece seguono questi orari:

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 9.00 alle 19.00

Domenica dalle 9.00 alle 15.00.

Vediamo i prezzi dei biglietti per le visite al Teatro San Carlo di Napoli.

Costo biglietti per le visite

Il biglietto intero costa 9 euro, ridotto (per giovani under 30 o per gli over 60) 7 euro.

Le scuole e gli under 10 pagano 4 euro.

Per visitare solo il Memus, il biglietto intero costa 6 euro, il ridotto 5 mentre per le scuole e gli under 10, 4 euro.

Coloro che decidono di visitare entrambi i siti potranno acquistare il biglietto per MeMUS al prezzo speciale di 4 euro.

Teatro San Carlo di Napoli: Come Arrivare

Per arrivare al teatro potete prendere la metropolitana, e precisamente la Linea n. 1, fermata Toledo.

Di lì a piedi percorrerete poi via Toledo, andando verso Piazza del Plebiscito e raggiungerete Piazza Trieste e Trento.

Potete, in alternativa, prendere sempre la metro 1, fermarvi a Municipio, percorrere via Vittorio Emanuele III fino al Maschio Angioino, svolterete poi su via San Carlo e raggiungerete il teatro.

In autobus, potete prendere le linee R2 e C25, e fermarvi a San Carlo – Galleria Umberto I.