Teatro in streaming: da questa sera gli spettacoli del San Carlo / Programma

Prende il via questa sera la diretta streaming del primo concerto del Teatro di San Carlo che trasmette con gli artisti in presenza per il pubblico a casa.

Come tutti i teatri italiani, anche quello partenopeo ha sospeso gli spettacoli dal vivo, proprio come previsto dal nuovo Dpcm, ma l’attività di Orchestra, Coro e Balletto continua in streaming sulla web tv del teatro e sulla piattaforma che l’Ansa ha messo a disposizione dell’Anfols, l’Associazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, per il progetto “Aperti nonostante tutto”.

Come riporta la Repubblica, l’iniziativa consiste in una programmazione nazionale che vede la partecipazione di tutte le Fondazioni liriche italiane. Il San Carlo partecipa al palinsesto con i primi due concerti in calendario (domenica 8 e giovedì 12).

Lo streaming è visibile qui sarà online anche sui canali social ufficiali Facebook e Youtube e nell’area comunicazione del sito web.

Ecco gli appuntamenti che saranno trasmessi dall’8 al 22 novembre:

Domenica 8 novembre 2020 ore 21

Programma interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, in occasione delle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del compositore. In locandina la Sinfonia n.1 in do maggiore op.21 e la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore, op. 60.

Giovedì 12 novembre alle ore 22.00

Notturno n.1, op. 70 di Giuseppe Martucci e la Sinfonia n.6 in si minore op.74 “Patetica” di Tchaikovskij.

Domenica 15 novembre alle ore 21.00

Balletto del Teatro di San Carlo con Le Quattro Stagioni, coreografia che Giuseppe Picone ha realizzato sulle musiche di Antonio Vivaldi.

Mercoledì 18 novembre alle 21.30

Coro del Teatro di San Carlo diretto da Gea Garatti Ansini eseguirà La petite messe solennelle di Gioachino Rossini nella versione per soli, coro, due pianoforti e armonium.

Domenica 22 novembre alle 21.30

Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo composto da Cecilia Laca, Luigi Buonomo, Antonio Bossone e Luca Signorini. La formazione cameristica eseguirà il Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110 di Dmitrij Šostakovi? e il Quartetto per archi n.4 in do minore, op. 18 di Ludwig van Beethoven.