Campania, fissato prezzo per i tamponi: è il più basso d’Italia

La regione Campania ha deciso di abbassare i prezzi dei tamponi per andare incontro a chi non è ancora vaccino e quindi ancora non possiede il Green Pass.

Palazzo Santa Lucia ha infatti deciso di fissare il prezzo massimo dei test molecolari a 35 euro, abbassando la soglia finora prevista di 42 euro e 50 centesimi. Si tratta di uno dei prezzi più bassi d’Italia.

Campania, prezzi calmierati per tamponi molecolari

La decisione di abbassare il prezzo dei test molecolari e fissarlo a 35 euro in Campania è stata presa nelle scorse settimane quando la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale aveva valutato le possibilità di “scontare” i prezzi dei tamponi molecolari.

In ribasso anche i prezzi dei tamponi rapidi per merito del provvedimento nazionale con il protocollo d’intesa firmato dalle sigle di rappresentanza delle farmacie e dal commissario per l’emergenza Covid.

I test antigenici rapidi costeranno 8 euro per i minori e 15 euro per tutte le persone con più di 18 anni.

La Regione, inoltre, sottolinea che «la tariffa di rimborso da individuare per ciascun test deve essere omnicomprensiva di costi diretti e indiretti e che deve includere oltre ai reattivi e ai materiali di consumo anche il costo del tampone per il prelievo biologico, il noleggio dello strumento e la manutenzione, il personale dedicato sia dirigente che tecnico di laboratorio».