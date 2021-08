Symphony sbarca in Campania. E’ il superyacht del magnate Arnault!

Il superyacht del magnate della moda Louis Vuitton sbarca nelle acque campane! L’imbarcazione, che naviga sotto la bandiera delle Isole Cayman, è giunta a Napoli, nei pressi del Lungomare Caracciolo, sotto gli occhi dei curiosi passanti.

Costruito nel 2015 nei cantieri di Feadship, in Olanda, Symphony può ospitare fino a 16 passeggeri e ha un totale di 27 uomini di equipaggio. Lo yacht, lungo ben 101 metri, è dotato anche di un solarium, di un bar, di una vasca idromassaggio, di un’ampia terrazza con cinema all’aperto e persino di un campetto da golf!

La nave appartiene a Bernard Arnault, miliardario francese e proprietario dell’ azienda di beni di lusso e del colosso della moda Louis Vuitton. Secondo la rivista americana Forbes, Arnault rientra nella top 3 degli uomini più ricchi al mondo.

Arnault ha intrapreso numerose azioni da mecenate per valorizzare il gruppo LMVH e per conferirgli una dimensione più istituzionale. Il collezionista è divenuto infatti molto famoso in Francia dove ha creato la “”Fondazione Louis Vuitton per la creazione e l’arte contemporanea”, la quale offre dal 2013 borse di studio agli studenti iscritti alla Scuola delle Belle Arti in Francia.

La Campania si riconferma ancora una volta meta ambita dai VIP più famosi al mondo che preferiscono rilassarsi volgendo gli occhi verso un panorama mozzafiato!