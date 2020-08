Sussidi alle scuole: il “Marini – Gioia” di Amalfi tra gli istituti beneficiari di libri e kit didattici

L’Istituto Superiore “Marini – Gioia” di Amalfi è tra i beneficiari di un importo di 64.647,04 euro per essere rientrato tra i beneficiari del bando FSE Avviso 19146 del 6 luglio della Regione Campania.

L’entrata in graduatoria permette fondi per l’acquisto di supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d’uso gratuito a studentesse e studenti in difficoltà.

“In attesa di ricevere la lettera di autorizzazione ufficiale, si invitano le famiglie con reddito medio-basso o che abbiano avuto forti ripercussioni economiche a causa dell’emergenza Covid 19 (lavoratori stagionali o inoccupati) a RIMANDARE MOMENTANEAMENTE L’EVENTUALE ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO, vista la possibilità DI POTER OTTENERE LA FORNITURA TOTALE GRATUITA . Non appena questo Istituto riceverà la formale autorizzazione da parte del Ministero verranno resi noti i criteri e la modulistica per la richiesta”.