SuperEnalotto, colpo grosso in Campania: super vincita

Tra i sogni nel cassetto degli italiani c’è sicuramente quello di vincere una fortuna giocando alla Lotteria, al Superenalotto, al Lotto o al Gratta e Vinci.

Ogni giorno milioni di italiani si ritrovano nelle ricevitorie a cercare di tentare la sorte: in molti non hanno fortuna mentre altri sono baciati dalla dea bendata e possono far si che la loro vita cambi in meglio.

SuperEnalotto, colpo grosso in Campania

Vincita in Campania nell’ultimo concorso del SuperEnalotto. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è stato centrato un “5” del valore di 33.270,09 euro.

La giocata vincente, secondo quanto riporta Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria di via Vittorio Veneto 9/13.

Il jackpot del SuperEnalotto è salito a quota 106,8 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone in provincia di Fermo.

In Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.

Ovviamente è scattata immediatamente la caccia al fortunato. C’è curiosità per capire se si tratta di una persona del posto o di qualcuno di passaggio.

In molti casi i vincitori cercano di stare anonimi per evitare di diventare oggetto di attenzione da parte della criminalità, ma anche di semplici postulanti.

Ovviamente questa vincita non cambierà la vita del fortunato ma di certo gli consentirà di realizzare alcuni dei suoi desideri.