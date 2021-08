SuperEnalotto, Campania baciata dalla fortuna. Vincita incredibile

Il 21 agosto scorso la Campania si sveglia baciata dalla fortuna. La dea bendata ha guidato le azioni di ben tre campani, infatti, sono stati centrati tre 5 da 9.500 euro.

Le schedine vincenti sono state giocate a Pompei, in via Piave 2, a Torre del Greco nella ricevitoria di Corso Umberto primo e a Paternopoli nel avellinese in via N. Sauro 2.

Insieme alla fortuna si insinua tra le strade del napoletano anche la curiosità di scoprire chi sono i prediletti della sfuggente dea. Non è detto però che i fortunati si palesino, nonostante questo la speranza è l’ultima a morire.

Dopo queste vincite il Jackpot è salito a quota 71,3 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. I campani sperano che la dea Fortuna rimanga un po’ a passeggiare nei dintorni, sperando che possa permettere a qualcun altro di vincere una sestina che manca in Campania dal 30 dicembre 2014.