Dopo la conclusione del Ravello Festival, il 28 agosto alle ore 20.30 la Fondazione Ravello, d’intesa con l’Arma dei Carabinieri, ospita sul Belvedere di Villa Rufolo il concerto della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli. La serata – a ingresso libero su prenotazione dal 21 agosto presso il box office di Piazza Duomo a Ravello (aperto tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 14.00, tel. 089 858422; [email protected]) – sarà presentata da Veronica Maya.

Un appuntamento speciale che unisce musica, tradizione e impegno civile con protagonista una compagine erede di una lunga tradizione che affonda le radici nella storia stessa dell’Arma, e propone un programma che presenta celebri colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams, brani d’opera e brani della tradizione capaci di esaltare la versatilità e l’impatto sonoro della formazione.

La Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli è da sempre testimone del valore identitario e comunitario della musica, che accompagna le cerimonie istituzionali e allo stesso tempo incontra il pubblico nelle piazze, nelle scuole, nei teatri. La sua presenza a Ravello sottolinea il legame tra l’Arma e il territorio, in un contesto di grande prestigio artistico e culturale. Il concerto ha inoltre una finalità benefica: chi vorrà potrà effettuare una donazione al Fondo Assistenza Previdenza e Premi (F.A.P.P.) dell’Arma dei Carabinieri che destinerà la somma raccolta alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, deceduto recentemente in servizio durante un conflitto a fuoco in Puglia.

È possibile donare online cliccando qui.

In alternativa si può utilizzare il Qr-code presente sulle locandine e nei programmi di sala oppure effettuare una donazione fisica la sera del concerto all’interno di Villa Rufolo.

Ingresso libero su prenotazione (fino ad esaurimento posti) dal 21 agosto presso la biglietteria del festival, al numero tel. 089 858422, disponibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 14.00.

CENNI STORICI SULLA FANFARA E SUL MAESTRO LUCA BERARDO

La Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” Napoli, erede della Fanfara della VII Legione Carabinieri Reali di Napoli, unitamente a quella della XIV Legione Torino, nasce il 18 giugno del 1862 con Regio Decreto, che ne regolamenta l’impiego nell’ambito delle “musiche militari” e fissa a 12 il numero dei suoi componenti, raddoppiato poi nel 1883 dal Comando Generale dell’Arma, fino a giungere all’attuale assetto organico. Nel 2001 la Fanfara piemontese viene soppressa, lasciando il primato di Fanfara più antica nella storia dell’Arma proprio al reparto partenopeo, che attualmente ha sede in Napoli, nella Caserma “Caretto”. Il complesso musicale, chiamato per tradizione storicamente Fanfara, in quanto nato come tale, negli anni ha avuto una trasformazione dell’organico fino ad assumere la struttura tipica della piccola banda Vesselliana. Tale organico in realtà, oggi, viene conservato soprattutto nelle cerimonie militari ed in assetto da parata, ma nei concerti, grazie alle molteplici capacità professionali dei suoi componenti, si trasforma in una vera e propria Symphonic Band che permette di eseguire qualsiasi genere musicale. La Fanfara è solitamente impegnata nell’area centro meridionale del Paese, ove partecipa a numerose cerimonie militari, civili e religiose, oltre a esibirsi in molteplici concerti di musica classica, sinfonica e leggera presso teatri, chiese e piazze italiane, riscuotendo in ogni circostanza ampio riconoscimento e successo tra il pubblico e le autorità locali. I militari della Fanfara, oltre a svolgere il normale servizio d’istituto, sono dei veri e propri professionisti laureati nei vari conservatori italiani ed altamente specializzati, con esame tecnico artistico presso la banda dell’Arma. Musicisti che coniugano l’amore e la passione per la musica con la rigorosa responsabilità dell’essere carabiniere. Il 12 febbraio 2014, viene concesso un “Encomio Semplice” per aver evidenziato impeccabile stile militare ed elevata maestria musicale durante numerosissime esibizioni di elevato livello artistico, contribuendo ad elevare il prestigio dell’Istituzione. La Fanfara è diretta dal Luogotenente Carica Speciale Maestro Luca Berardo.

Il maestro Luca Berardo nasce a Torre del Greco (NA) il 7 novembre 1973. Laureato in: “Scienze dell’Amministrazione”, “Sassofono”, “Strumentazione e direzione per Banda” e “Direzione d’Orchestra”; ha studiato inoltre, pianoforte, tromba e composizione. Il 10 ottobre 1994 entra nell’Arma dei Carabinieri, dopo la formazione presso la scuola Marescialli ha ricoperto vari incarichi: nella linea territoriale in Sicilia dal 1996 al 2001, presso il Comando Generale dell’Arma a Roma dal 2001 al 2010, presso la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma dal 2010 al 2018 e dal 19 luglio del 2018 ricopre l’incarico di Capo Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli. Il suo curriculum è arricchito dalla composizione di alcune marce, melodie per testi di musica leggera e musica sacra, nonché numerosi arrangiamenti per bande e formazioni strumentali contemporanee. Dal 2018 ad oggi, in qualità di maestro della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, ha diretto numerosi concerti ed eventi di spessore, da ricordare tra i più importanti, trasmessi in mondo visione, l’apertura di Matera capitale europea della cultura (2019) e Procida capitale italiana della cultura (2022), nonché delle Universiadi 2019 svoltesi a Napoli, tutti alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel 2022 l’ha ricevuto in udienza privata per complimentarsi del suo operato. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, da ricordare: il premio Scintilla dell’ingegno 2024 ed il premio Romei 2024, il predetto premio, indetto dall’Associazione Nazionale Presidi, viene conferito ad istituzioni eccellenti, a studenti provetti e a cittadini italiani che si sono distinti in attività sociali in favore dei ragazzi, che da questi traggono esempi da emulare. Nel caso specifico è stato riconosciuto l’eccellente lavoro fatto dal maestro presso le scuole campane, con il progetto musica e legalità.