Striscia la notizia è tornata a Salerno per occuparsi di una falsa dottoressa che offriva alle pazienti trattamenti estetici.

La donna si fingeva specializzata in iniezioni di botulino. Nel video la donna ammette candidamente di non essere in possesso di alcun titolo o autorizzazione per esercitare la professione.

Luca Abete ha quindi cercato di parlare con il finto medico. La reazione è stata una fuga quanto meno goffa.

Nel tentativo di sfuggire alla morsa del giornalista la fantomatica esperta di ritocchi estetici ha anche perso le pantofole che aveva ai piedi.

L’inseguimento, a favor di telecamera, si è svolto nel centro cittadino tra le vie Santi Martiri Salernitani e Dalmazia.

Dopo alcune centinaia di metri scalza, la donna è riuscita a salire su un’auto, sottraendosi così alle domande dell’inviato di Striscia la notizia.

Di seguito parte del servizio andato in onda e pubblicato sul profilo facebook di Luca Abete.