Strada chiusa a Maiori: Travelmar dispone corsa straordinaria domani 13 agosto

Per ridurre al minimo i problemi dei pendolari della Costiera Amalfitana, a seguito dell’interruzione della strada statale 163 amalfitana, la Travelmar ha istituito per martedì 13 agosto una corsa straordinaria.

La compagnia marittima che serve la Costiera Amalfitana ha infatti messo a disposizione dei tantissimi pendolari, che ogni giorno si recano a Salerno per lavoro, una corsa straordinaria con partenza da Amalfi alle 7.00.

Il battello toccherà poi tutti i porti della Costa d’Amalfi e quindi Minori, Maiori e Cetara prima di approdare a Salerno.

Per i tanti turisti che si stanno recando in Costiera Amalfitana il consiglio è quello di spostarsi con le vie del mare che da Salerno raggiungono comodamente sia Amalfi che gli altri porti della Costiera come Cetara, Maiori e Minori.

Per chi invece deve raggiungere la Costiera in auto, l’Anas fa sapere che i veicoli provenienti da Amalfi e diretti verso Vietri sul Mare possono utilizzare la strada provinciale 2 Valico di Chiunzi per imboccare l’autostrada A2 Napoli- Salerno in direzione Salerno con uscita consigliata Vietri sul Mare.

Per i veicoli provenienti da Vietri sul Mare e diretti verso Amalfi si consiglia l’autostrada A2

Napoli- Salerno in direzione Napoli con uscita consigliata Angri, per poi raggiungere Amalfi tramite la SP2 Valico di Chiunzi.