Stipendi 2019: retribuzioni in crescita. La provincia di Salerno sale di 15 posizioni

Il 2019 si è da poco concluso e secondo la classifica redatta dall’Osservatorio JobPricing delle regioni e province italiane, quella di Salerno è una delle province che ha avuto la crescita maggiore in fatto di stipendi.

Secondo la graduatoria, ordinata sulla base della retribuzione media rilevata, la regione migliore è la Lombardia con il RAL (reddito annuale lordo) di 31.472 euro, davanti al Trentino-Alto Adige con una retribuzione annua lorda di 31.136 euro.

In terza piazza c’è il lazio dove mediamente la retribuzione è di con 30.353 euro all’anno.

Come detto in precedenza, buon notizie per quanto concerne la provincia di salerno Salerno che sale 15 posizioni registrando il trend positivo più importante, anche se il posizionamento generale non è dei migliori visto il 55° posto con un reddito anno di 27.519€.

Bisogna sottolineare, comunque, che si tratta di un importante segnale di crescita chiaro sintomo dello state di salute di questa terra.