Sting in Costiera: l’artista britannico si rilassa in piazza ad Amalfi / Foto

Sorpresa questa sera ad Amalfi dove in Piazza Duomo ha fatto la sua comparsa il cantante Sting.

L’artista britannico è stato avvistato seduto ai tavolini del bar Francese ad Amalfi in compagnia di alcuni amici mentre sorseggiava un drink godendosi la bellezza della nostra piazza.

La presenza di Sting ad Amalfi ha suscitato curiosità ed interesse tra chi lo ha riconosciuto e ha scattato una foto. L’ex membro dei Police ha scelto dunque la Costa d’Amalfi per una vacanza estiva da trascorrere all’insegna dell’amicizia e del relax.

Come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. È stato inoltre candidato 4 volte per l’Oscar alla migliore canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film Le follie dell’imperatore, Kate & Leopold , Ritorno a Cold Mountain e Jim: The James Foley Story. Sting ha venduto in totale oltre 100 milioni di dischi nel mondo tra Police e carriera solista.