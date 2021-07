Sting incanta la Costiera Amalfitana. Il cantante si è esibito in maniera inattesa accompagnato dai mandolini a Positano.

L’artista è giunto nella Divina da alcuni giorni e la scorsa settimane aveva lasciato tutti senza parole quando si è seduto comodamente in Piazza Duomo davanti a centinaia di persone esterrefatte.

L’artista britannico è stato avvistato seduto ai tavolini del bar Francese ad Amalfi in compagnia di alcuni amici mentre sorseggiava un drink godendosi la bellezza della nostra piazza.

Come se non bastasse si è esibito anche in “englishman in new york” improvvisando una delle sue canzone più conosciute e amate al mondo. Sting è un artista favoloso e conosciuto in ogni angolo del mondo ma come ha dimostrato anche in questi giorni in Costiera Amalfitana è molto disponibile e gentile.

Come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera Sting ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. È stato inoltre candidato 4 volte per l’Oscar alla migliore canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film Le follie dell’imperatore, Kate & Leopold , Ritorno a Cold Mountain e Jim: The James Foley Story. Sting ha venduto in totale oltre 100 milioni di dischi nel mondo tra Police e carriera solista.

Sting: l’esibizione in Costiera Amalfitana

Di seguito il video pubblicato dai canali sociale de La Città di Salerno