Il futuro di Stefano De Martino tra Affari Tuoi e le incertezze: la Rai valuta nuove mosse strategiche per il conduttore di punta.

La nuova stagione televisiva si avvicina e, con essa, le inevitabili riflessioni interne alla Rai su palinsesti, collocazioni e volti di punta. Tra i nomi più osservati compare quello di Stefano De Martino, ormai figura centrale dell’intrattenimento di prima serata e al timone di Affari Tuoi.

Programma tornato al successo con ascolti solidi. Attorno al conduttore, però, si muovono valutazioni che vanno oltre il game show serale: il futuro di Stasera tutto è possibile, uno degli show più riconoscibili del suo percorso, è infatti al centro di ipotesi divergenti e di un confronto interno ancora aperto.

Le ipotesi sul tavolo: un programma conteso tra Rai1 e Rai2

Secondo le indiscrezioni raccolte negli ultimi giorni, la Rai starebbe valutando due strade per il ritorno di Stasera tutto è possibile. In un primo momento, sembrava che l’intenzione dei vertici fosse quella di portare lo show nell’ammiraglia di Viale Mazzini. Garantendogli così un posizionamento in prima serata su Rai1. Un passaggio che avrebbe rappresentato un ulteriore riconoscimento per De Martino e per un format che, negli anni, ha saputo mantenere una sua identità precisa.

Nelle ore successive, però, attraverso un aggiornamento pubblicato sul social X, il giornalista Candela, ha spiegato che l’ipotesi di un trasferimento su Rai1 avrebbe perso forza, lasciando invece spazio a un’altra possibilità: la permanenza del programma su Rai2. Una scelta che rispetterebbe la storia recente dello show, interprete di una fascia ben definita e legato a un pubblico che lo ha seguito fedelmente sulla rete cadetta. In questo caso, la collocazione più plausibile sarebbe il lunedì sera, serata che il programma ha già occupato in passato con risultati positivi.

La decisione definitiva, tuttavia, non è stata ancora presa. La Rai si trova così davanti a un bivio: optare per il trasferimento verso una platea più ampia oppure preservare la continuità del format nella rete che lo ha ospitato fin dall’inizio.

Il dibattito intorno a Stasera tutto è possibile si inserisce in un quadro più ampio che riguarda il posizionamento di Stefano De Martino all’interno dell’azienda. La sua conduzione di Affari Tuoi ha confermato una crescita professionale che negli ultimi anni lo ha portato a diventare un punto di riferimento per l’intrattenimento generalista. Al tempo stesso, il legame con STEP rimane parte integrante della sua identità televisiva, un fattore che la Rai deve considerare nel momento in cui rivede equilibri e programmazioni.