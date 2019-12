E’ balzata all’onore delle cronache molti mesi, a causa della truffa della quale sarebbe stata protagonista, insieme alla madre, parliamo di Stefania Nobile.

Stefania Nobile: chi è, età, vita privata, arresto della figlia di Wanna Marchi

Ha collaborato per anni con la madre nelle televendite. Nello specifico era una delle protagoniste delle televendite di prodotti cosmetici e in seguito ha proposto prodotti per eliminare il malocchio.

Le due caratterizzavano le vendite utilizzando un tono di voce molto alta e stridula. Nel dicembre del 2001, viene arrestata con la madre Wanna Marchi, per la sua partecipazione alla società in Ascié S.r.l. e Anidene S.r.l.

Ha fatto parlare molto di sé anche per alcune dichiarazione che l’avrebbero voluta come protagonista del mondo del porno. Successivamente chiarisce che si trattava di uno scherzo.

Nel 2009 viene condannata, in via definitiva dalla corte di Cassazione a 9 anni e 4 mesi di reclusione.

L’anno successivo Stefania Nobile e Wanna Marchi saranno condannate anche per bancarotta fraudolenta per il fallimento della società.

Dopo la condanna, sconta qualche mese in carcere prima di essere ricoverata in una clinica per gravi problemi di salute. Le due donne hanno scontato gran parte della pena agli arresti domiciliari.

Nel 2017 avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei Famosi, il reality di canale 5. E’ stata lei stessa ad annunciare l’inizio dell’avventura televisiva.

Successivamente, però, la produzione Mediaset cambiò idea suscitando l’ira di Stefania Nobile e di Wanna Marchi che sono state in diversi programmi tv a raccontare la sua verità.

Da dicembre insieme alla madre avrebbe dovuto tenere un corso di formazione per aspiranti venditori presso l’istituto paritario Volta di Bari ma viste le polemiche la scuola ci ripensa e fa un passo indietro.

E’ tornata in tv nel 2018 conducendo il programma Le grandi sorelle, trasmesso da RTB Network insieme alla madre, dove segue e commenta in diretta le puntate della quindicesima edizione del Grande Fratello.