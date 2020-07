Stato di Emergenza: si va verso la proroga per tutto il 2020. Cosa cambia e cosa significa

Nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Venezia per il test del Mose, ha anticipato che molto verosimilmente lo stato di emergenza sarà prolungato fino alla fine del 2020.

Una notizia che era nell’aria ormai da giorni e della quale manca solo l’ufficialità, che potrà esserci solo dopo il consiglio dei ministri.

La motivazione di tale scelta è legata alla possibilità di prendere, da parte del Presidente del Consiglio, misure più rapidi e veloci senza attendere i tempi di discussione delle stesse riguardanti l’emergenza Covid-19.

La proroga dello stato di emergenza consentirà al governo di varare misure urgenti come i Dpcm senza passare per il Parlamento e per la Protezione civile acquistare mascherine o ciò che altro occorre bypassando procedure di gara o concorsi.

“Alcuni esperti ragionano di una seconda ondata – spiega Conte – Io non so se arriverà anche perché non sono uno scienziato e mi pare di capire che le previsioni siano difficili. Dico solamente che se ci dovesse essere una nuova ondata l’Italia è attrezzata per mantenerla sotto controllo”.

Ovviamente non è ancora il momento di abbassare la guardia. I contagi stanno calando e l’Italia sta pian piano cercando la sua normalità. Va da sé che l’incertezza sul futuro deve essere il motivo per il quale tutti dovremmo avere un comportamento responsabile almeno fino al termine di questa terribile pandemia.