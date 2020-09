Statale Amalfitana chiusa a Praiano: installati new jersey nella notte

L’Anas ha provveduto ad installare questa notte i new jersey lungo il tratto della Statale Amalfitana interessato a Praiano da una caduta massi a seguito del grande incendio che ha interessato il comune costiero, Positano ed il Sentiero degli Dei.

Nello specifico la statale “Amalfitana” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, dal km 18,300 al km 18,600 nel territorio comunale di Praiano. A comunicarlo è l’Anas.

Per la circolazione proveniente da Vietri la deviazione è sulla A3 “Napoli-Salerno”; per il traffico proveniente da Maiori la deviazione è al valico di Chiunzi, mentre per i mezzi provenienti da Amalfi il traffico viene deviato per Agerola; deviazioni segnalate in

loco, così come per le altre direzioni.

Per quanto riguarda la Sita, la società di trasporto su gomma che serve la Costiera Amalfitana, ha modificato i suoi collegamenti sul’autolinea Amalfi – Positano – Sorrento a causa della chiusura della Statale Amalfitana all’altezza di Praiano. Qui le tratte e gli orari in vigore finché non sarà riaperta la circolazione.