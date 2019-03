Stasera in tv: programmi 1 marzo in Onda su Rai, Mediaset, La7

Scopriamo anche per oggi i programmi tv stasera 1 marzo 2019 in onda sulle principali emittenti nazionali.

Partiamo dalle reti Rai.

Su Rai1, ore 21:25 Sanremoyoung

Il programma condotto da Antonella Clerici con i giovanissimi cantanti in erba che si sfidano in una gara ad eliminazione.

Rai 2 ore 21:20 Suburra

In una Roma in cui non c’è più nulla di sacro e chiesa, stato, criminalità organizzata, bande locali e immobiliaristi si scontrano e perdono di vista i confini tra legalità e illegalità nella loro scalata al potere.

Mentre, su Rai 3, ore 21:20 Un paese quasi perfetto

Siamo a Pietramezzana, piccolo paese sperduto nelle Dolomiti lucane, che rischia di scomparire. I giovani lo stanno abbandonando e i pochi abitanti rimasti, per lo più ex minatori, vivono con una cassa integrazione che minaccia di trasformarsi presto in disoccupazione permanente.

Passiamo ora ai programmi tv stasera sulle emittenti Mediaset.

Rete 4, ore 21:25 Quarto Grado