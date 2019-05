Stasera in tv: i programmi del 4 maggio in Onda su Rai, Mediaset, La7

Sonny è campione di catch mentre Charlie è inserviente in una palestra. Entrambi sognano di fare soldi ma dato che vivono a New York negli anni della grande crisi, l’unico modo per riuscirci e’ saltare sul carro della criminalità organizzata…

Su Canale 5, ore 21:20 Amici di Maria de Filippi

I ragazzi di Amici sono finalmente arrivati alla fase finale del programma. Divisi in due squadre i giovani talenti dovranno vincere tutte le sfide per conquistare il titolo di vincitore di Amici 2019.

Su Italia 1, ore 21:20 L’era glaciale 4

Sin dall’alba dei tempi Scrat prova ad agguantare la sua maledetta ghianda ma questa volta il tentativo provoca un cataclisma continentale inaspettato che manda alla deriva un intero continente. Gli inseparabili Manny, Diego e Sid si ritrovano su un iceberg di fortuna che li conduce in una pericolosa avventura in mezzo all’oceano, un mondo per loro inesplorato e abitato da strane creature e spietati pirati.

Vediamo ora i programmi tv stasera sugli altri canali principali del digitale terrestre.

Su La7, ore 21:15 Atlantide

Nel programma di approfondimento storico e culturale, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.