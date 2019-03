Gonzalo spiega a Raimundo e ai presenti alle esequie di donna Francisca il motivo del suo ritorno a Puente Viejo: vendicare la morte di Esperanza e Beltran. Saul insiste per vedere la salma di Francisca e Raimundo acconsente. Quando Saul e Julieta vedono Francisca nella bara capiscono che le loro ipotesi erano infondate…

Su Canale 5, ore 21:21 Il Diavolo veste Prada

Nello sfavillante mondo della moda, Miranda Priestly è un mito assoluto e dirige la rivista Vogue America. Quando la ragazza di provincia Andrea Sachs si trasferisce a New York e accetta di lavorare come sua assistente in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di aver stretto un patto con il diavolo…