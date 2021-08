Salernitana, terminati i lavori di restyling allo Stadio Arechi

Ultimati a Salerno gli interventi di restyling dello Stadio Arechi, interventi necessari vista la promozione della Salernitana in Serie A.

La struttura ospiterà l’esordio in Coppa Italia dei granata contro la Reggina, lunedì.

«Ce l’abbiamo fatta -ha dichiarato il sindaco Napoli – L’Arechi è pronto per la prima sfida casalinga stagionale della Salernitana. La gara contro la Reggina si disputerà in notturna all’Arechi. È un risultato importante frutto del lavoro a tappe forzate, nonostante il periodo festivo, per adeguare l’impianto alle normative imposte dalla Lega di Serie A ed alle esigenze dei broadcast televisivi. Il tempestivo finanziamento messo a disposizione del Comune di Salerno dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ci ha permesso di soddisfare in pieno le esigenze del campionato di massima serie a cominciare dal prato, illuminazione, servizi di ospitalità, accessi».

«Dopo il match di Coppa Italia i lavori proseguiranno a pieno regime per ultimare i dettagli ed aver un Arechi sfavillante di passione granata in occasione del debutto casalingo in serie A contro la Roma fissato per il prossimo 29 agosto. La gara contro la Reggina è molto importante perchè finalmente il pubblico potrà far ritorno sugli spalti seppur in maniera contingentata e con molto limitazioni imposte dalle normative anti Covid 19».