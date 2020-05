Spostamenti tra Regioni: quarantena breve e possibile slittamento del via libera dal 3 giugno al 10

Il 3 giugno era la data più attesa per chi intendeva spostarsi tra una regione e l’altra. In queste ore è spuntata la possibilità che il via libera fissato per mercoledì prossimo possa essere spostato di una settimana.

Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, domani ci sarà l’incontro tra Governo e Regioni nel quale si parlerà delle due possibili opzioni.

“Dopo le proteste e le polemiche sulla possibilità che lo slittamento di sette giorni riguardi solo Lombardia e Piemonte – scrive il Corriere della Sera – si cerca una mediazione con le Regioni del Sud che minacciano di far entrare sul proprio territorio solo chi si presenterà con il test sierologico effettuato nei tre giorni precedenti”.

A questo punto prende corpo la possibilità che chi si sposta da una regione all’altra possa essere sottoposto ad una sorta di quarantena breve in base alla zona di partenza.

“La linea del governo è far procedere tutti insieme. Dunque, a meno che non ci sia un’impennata dei nuovi positivi in Lombardia o in altre regioni, si proporrà di confermare la libera circolazione da mercoledì. E se alcuni governatori dovessero manifestare timori rispetto agli arrivi in vista delle vacanze si proporranno misure di contenimento che possano comunque rassicurare i residenti. Tra queste c’è la cosiddetta quarantena breve, quattro o cinque giorni che possano consentire di escludere che la persona ha contratto il virus