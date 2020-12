Spostamenti tra i piccoli comuni a Natale: De Luca “In Campania bloccherò tutto”

Ieri sera il Presidente della Regioen Campania Vincenzo De Luca è stato ospite di Fabio Fazio alla trasmissione Che tempo che fa.

In collegamento da Napoli De Luca ha spiegato a Fazio la linea dura che adotterà durante le festività di Natale, annunciando il divieto in Campania, se il governo dovesse dare l’ok, agli spostamenti per i piccoli comuni.

«Dobbiamo dire che se vogliamo godere il calore del Natale quest’anno – dice – apriremo le porte delle terapie intensive a metà gennaio e le porte dei cimiteri per altri 10 mila decessi. Noi abbiamo due settimane decisive davanti a noi: se non abbiamo rigore avremo una terza ondata ancora più virulenta di quella che abbiamo già conosciuto. Se ci troviamo una terza ondata con scuole aperte e il picco dell’influenza stagionale avremo una situazione estremamente pesante» – dichiara De Luca.

«Il governo ha fatto scelte che io non condivido, ossia interventi a macchia di leopardo che in parte hanno frenato il contagio – continua De Luca-, ma dall’altra lo hanno diffuso in tutta Italia attraverso un algoritmo che non ha funzionato», attacca prima di bocciare la probabile apertura alla mobilità per i piccoli comuni.

«Non mi si dica di aprire la mobilità nei piccoli comuni perché questi sono il 70 per cento di tutti i comuni italiani. Se il governo decide di lasciare la mobilità per comuni sotto 5mila abitanti dobbiamo aprire a palazzo Chigi una sezione di psichiatria democratica. Io ho una grande preoccupazione di dover importare un contagio da fuori regione. Noi manterremo – sconclude De Luca – una linea di rigore» e annuncia, nel caso, un’ordinanza regionale ad hoc per lo spostamento nei piccoli comuni «sulla scia – dice – del divieto verso le seconde case».