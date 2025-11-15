La decima stagione de Il Paradiso delle Signore prosegue con colpi di scena che tengono incollati milioni di telespettatori.

Le anticipazioni dal 17 al 21 novembre 2025 rivelano che Mario si trova coinvolto in un gioco ambiguo tra Landi e Caterina, mentre altri personaggi affrontano scelte decisive e situazioni impreviste che scuotono le loro vite e quelle del grande magazzino più famoso d’Italia.

Lunedì 17 novembre 2025, dopo aver lasciato la clinica, Enrico è pronto a svelare finalmente la verità ad Anita, un momento che potrebbe cambiare drasticamente gli equilibri tra i personaggi. Intanto, il nuovo numero di Paradiso Donna avrà un focus sul mondo femminile e sull’arte, con la proposta di Tancredi di includere la giovane violoncellista emergente Chiara Brugnoli. Parallelamente, Ciro è preoccupato per la misteriosa scomparsa di Johnny, e Mimmo fatica a confessare ai genitori la sua intenzione di lasciare il Commissariato. Sul fronte sentimentale, Roberto scopre che Mario ha scritto una lettera a Caterina, un gesto che lo spinge a prendere una decisione importante, mentre Rosa e Marcello si preparano a superare insieme ogni difficoltà.

Martedì 18 novembre 2025, le sorprese non mancano: Matteo e Odile ricevono un compenso dalla SIAE per i diritti d’autore di due canzoni, quella interpretata da Michelino allo Zecchino d’Oro e quella nel film con protagonista Marina. Nel frattempo, Fulvio si mostra soddisfatto nei confronti di Mario, che sembra nutrire buone intenzioni verso la figlia Caterina, nonostante la distanza fisica che li separa. La responsabile moda Irene si dedica alla carriera di Chiara Brugnoli, mentre Mimmo cerca un impiego stabile fuori dalla Polizia, con l’aiuto di Agata, il cui coinvolgimento genera inevitabili tensioni in casa Puglisi.

Mercoledì 19 novembre 2025, Ciro sorprende sostenendo Mimmo, ancora turbato dal conflitto con il padre legato alla sua volontà di abbandonare la carriera nella Polizia. Nel frattempo, Irene si trova a gestire una discussione con una cliente altezzosa che critica i vestiti nelle vetrine del Paradiso, un incontro che si rivelerà più significativo di quanto sembri. Dopo la fine della relazione con la contessa, Marcello, in difficoltà economiche, decide di puntare sul settore degli elettrodomestici industriali, ricevendo l’appoggio di Rosa che, pur sapendo che la banca ha negato il prestito, decide di dargli una mano.

Giovedì 20 novembre 2025, la situazione si complica ulteriormente: Ciro fatica a gestire le tensioni con Johnny mentre continua a prendersi cura di Mimmo. Enrico viene convocato dall’Inter per una consulenza cardiologica a seguito del malore di un calciatore, occasione in cui avviene un incontro inatteso. Nel frattempo, Rosa chiede l’aiuto di Tancredi per ottenere un prestito per Marcello, ma Barbieri non prende bene la proposta. Intanto, Johnny aiuta Mimmo a trovare un impiego stabile, mentre Ettore e Odile si trovano ad affrontare un grave imprevisto durante un servizio fotografico da loro organizzato.

Venerdì 21 novembre 2025, nonostante qualche iniziale risentimento, Marcello accetta l’aiuto di Tancredi. Nel frattempo, Agata comunica alle Veneri il gesto generoso di Johnny per Mimmo. Barbara fa la conoscenza di un ragazzo che sembra interessarle, mentre Ettore si impegna per rendere innovativa la nuova campagna di Galleria Milano Moda. Nel frattempo, Fulvio consegna a Roberto una lettera scritta da Mario, generando preoccupazione in Landi, che teme che il magazziniere possa scoprire la loro vecchia relazione. La giovane violoncellista Chiara Brugnoli debutta al Circolo, dove Irene fa una scoperta inaspettata. Durante l’evento, Marcello e Rosa attirano l’attenzione quando Barbieri fa a Rosa una proposta a sorpresa.

Il personaggio di Mario è al centro delle trame di questa settimana. Il suo doppio gioco coinvolge Landi e Caterina, con una lettera che potrebbe svelare segreti del passato e mettere in crisi le relazioni attuali. La sua figura, ambigua e complessa, si intreccia con le dinamiche familiari e lavorative del magazziniere e della giovane donna, dando vita a suspense e colpi di scena che alimentano la tensione narrativa.

Nel contesto della soap, Caterina emerge come un personaggio chiave, la cui storia personale e i rapporti con Mario si sviluppano tra fiducia e sospetti. La giovane donna, rappresentante di una nuova generazione, è immersa in un ambiente che coniuga tradizione e modernità, mentre cerca di affermarsi nella vita e nel lavoro.