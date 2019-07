Assegnate le Spighe Verdi 2019 e tra le varie località è stata premiata anche Positano. I riconoscimenti, da Fee Italia e Confagricoltura, oltre alla Città verticale sono stati assegnati a tre cittadine della provincia di Salerno.

Molto soddisfatto il sindaco di Positano, Michele De Lucia: “Una soddisfazione per tutta la cittadina, Positano si conferma una delle località meglio tenute in Italia, oltre ad avere una grande attrattiva turistica e paesaggistica, i riconoscimenti arrivano anche per l’ambiente.

Le Spighe Verdi 2019 sono state assegnate a 42 località italiane, in rappresentanza di 13 regioni. La regioni con il maggior numero di riconoscimenti sono state Marche, Toscana e Piemonte, tutte con 6 cittadine.

Marche: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, Mondolfo, Montecassiano e Numana. Toscana: Castellina in Chianti, Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Castagneto Carducci, Fiesole e Bibbona. Piemonte: Pralormo, Alba, Santo Stefano Belbo, Vicoforte, Canelli e Volpedo. Campania: Agropoli, Positano, Pisciotta, Massa Lubrense e Ascea. Puglia: Castellaneta, Ostuni, Carovigno, Andria. Lazio: Canale Monterano, Anguillara Sabazia, Pontinia, Gaeta. Veneto: Porto Tolle, Caorle, Montagnana, Abruzzo: Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi. Liguria (Lavagna), Umbria (Montefalco), Sicilia (Ragusa), Calabria ( Trebisacce), Trentino (Cavareno).

Alcuni indicatori presi in considerazione sono stati la partecipazione pubblica; l’educazione allo sviluppo sostenibile; il corretto uso del suolo; la presenza di produzioni agricole tipiche, la sostenibilità e l’innovazione in agricoltura; la qualità dell’offerta turistica; l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio e del paesaggio; la cura dell’arredo urbano; l’accessibilità per tutti senza limitazioni.