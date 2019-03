“Spiagge più belle d’Italia”: nella classifica 2019 di Skyscanner assente la Costiera

Come ogni anno da sei anni, è stata pubblicata da Skyscanner la classifica delle 15 Spiagge più belle d’Italia e, a sorpresa, quest’anno manca la Costiera Amalfitana.

Per la prima volta non sono state prese in considerazione solo le spiagge costiere ma anche le

piccole spiagge di lago, perché la bellezza in Italia è davvero ovunque. Da Nord a Sud della Penisola, dalla montagna al mare: ogni angolo del nostro Paese ha meraviglie che vanno celebrate.

Se l’anno scorso l’unica spiaggia della Costiera Amalfitana a comparire in questa classifica era quella di Atrani, quest’anno in classifica mancano le spiagge della Divina mentre conquistano un posto solo due spiagge della Campania, entrambe provincia di Salerno.

Per Skyscanner al primo posto in classifica c’è la Spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo nelle Marche, in provincia di Ancona. Raggiungibile solo via mare, la Spiaggia delle Due Sorelle è il simbolo iconico della meravigliosa Riviera del Conero con la sua ghiaia fine, piccoli ciottoli levigati e i due scogli gemelli che spuntano dal mare.

Al secondo posto la Baia del Buon Dormire a Palinuro, una meraviglia naturale, un lido dorato protetto da rocce a strapiombo sul mare e bagnato da acque color smeraldo. Merita almeno una visita la graziosa e vicina Marina di Camerota, famosa per le sue insenature e le sue attrazioni formato famiglia.

Al terzo posto la spiaggia di Punta Prosciutto, a Porto Cesareo in provincia di Lecce con le sue pennellate di turchese. La spiaggia è lunga oltre 2 chilometri di sabbia bianca ed è caratterizzata da fondali bassi che si allungano dolcemente al mare, incastonata come un quarzo splendente nel comune di Porto Cesareo.

La classifica prosegue poi con la Spiaggia di Cala Spalmatore, a La Maddalena in Sardegna, una spiaggia sempre riparata dai venti, incorniciata dalla macchia mediterranea e abbracciata da rocce color rosa; la Cala del Bue Marino a San Vito Lo Capo in Sicilia con la roccia frastagliata, la vista delle Egadi in lontananza, la sagoma del Monte Cofano all’orizzonte e le falesie che si tuffano nel blu e un’atmosfera ancora autentica.

Ancora in Sardegna la Spiaggia Valle dell’Erica, un vero e proprio paradiso sulla terra coperta da macchia mediterranea; la Spiaggia La Gravara a Barrea in Abruzzo che sorge sull’omonimo lago nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo; la Spiaggia di Punta Chiappa a Camogli a Genova, una sottile lingua di roccia che protende sul mare dal Promontorio di Portofino si è trasformata in una delle spiagge italiane più amate dai fan della scogliera.

Al nono posto la Spiaggia di Sabaudia nel Lazio, una lunghissima striscia di sabbia dorata orlata da un’ampia insenatura che, da Torre Paola, si allunga fino al borgo Nettuno ed è il paradiso dei surfisti e degli amanti degli sport d’acqua; il Lido di Pietragrande, Montauro in Calabri, il luogo dove ogni estate esperti tuffatori si lanciano in mare dall’alto scoglio di “Pietragrande”; la Spiaggia del Lago di Tenno in Trentino-Alto Adige con le acque di un turchese intenso lambiscono lidi solitari dove rilassarsi al sole e concedersi attimi di assoluto relax.

Al dodicesimo posto la Spiaggia di San Pietro in Bevagna, Manduria in Puglia con le torri costiere e una lunga striscia di sabbia bianca lambita da un mare azzurro serafico e invitante. Al tredicesimo posto ritorna una spiaggia della provincia di Salerno: la Cala Bianca a Marina di Camerota, una piccola caletta bianca come la neve, bagnata da un mare color turchese e abbracciata da due massicci speroni di roccia. Chiudono la classifica la Spiaggia del Lago di Santa Caterina, Auronzo di Cadore in Veneto e la Spiaggia delle Ghiaie all’Isola d’Elba in Toscana.