Sp2 Tramonti-Corbara chiusa al traffico da domani. Ecco gli orari

La strada provinciale SP2 da Tramonti e Corbara sarà chiusa al transito veicolare a partire da domani 30 agosto.

Nello scorso mese di giugno hanno preso il via i lavori concernenti la Sp2 tra cui il rifacimento del manto stradale, il ripristino delle protezioni laterali e il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale.

Proprio per consentire il regolare svolgimento dei lavori, sarà bloccato il transito veicolare. Tale provvedimento sarà non sarà in vigore nei da lunedì a venerdì e non nei prossimi due fine settimana.

In tal senso la Sp2 che collega Tramonti e Corbara resterà chiusa a fasce orarie tra i giorni 30 agosto al 3 settembre e dal 6 al 10 settembre.

Per questi motivi il sindaco di Corbara Pietro Pentangelo predispone la chiusura totale al transito, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e Forze dell’Ordine, della S.P.2 ex S.P.2/a dal Km 0+800 al Km 3+800 dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:30 alle ore 17:30 dal 30/08 al 03/09 e dal 06 al 10/09/2021.

Sarà possibile utilizzare dei percorsi alternativi: gli svincoli autostradali di Angri e Nocera Inferiore, l’innesto SP 2 a S. Egidio del Monte Albino, l’innesto SP 2 a Maiori (Bar Oriente), il Valico di Chiunzi, l’innesto SP 1 a Ravello Innesto SR 373 a Castiglione di Ravello.

Gli agenti della Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine saranno incaricati di garantire l’osservanza della disposizione.