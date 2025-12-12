Oggi 12 dicembre, il ristorante e pizzeria Sotto le Stelle festeggia il primo anno di attività a Scala, il piccolo borgo situato al centro dei Monti Lattari, che lo ha accolto tra le bellezze di una terra senza tempo.

Se la promessa di Sotto le Stelle siglata un anno fa, fu quella di “diventare il nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della convivialità”, oggi è possibile confermare e festeggiare il raggiungimento di questo primo traguardo, che delinea l’inizio di una lunga e florida vita della neo attività.

Andrea e Vincenzo Olivieri, proprietari di Sotto le Stelle, continuano a raccontare la loro passione per la cucina, iniziata oltre 20 anni fa, portando qualità, autenticità e attenzione ai dettagli sulle tavole delle centinaia di persone che li hanno scelti durante quest’anno e che continuano ad affidarsi alla loro esperienza ed accoglienza calorosa.

Pizze cotte nel forno a legna e carne di qualità alla brace preparata sui carboni, senza l’utilizzo di ghisa, mantenendo la tradizionalità di processi che arricchiscono ogni piatto, hanno permesso a Sotto le Stelle di destagionalizzare il loro flusso di lavoro offrendo al territorio la possibilità di godere delle loro specialità tutto l’anno.

La famiglia Olivieri ringrazia calorosamente chiunque abbia sostenuto il loro ambizioso progetto e per festeggiare con ognuno offre il 20% di sconto su tutto il menù