Fine settimana intenso per il calcio campano “di provincia”, dove i campi di Prima, Seconda e Terza Categoria hanno regalato gol, emozioni e qualche sorpresa, ecco il riassunto completo delle gare.

Prima Categoria: lo Sport Club 85’ Tramonti cade al “Pertini”

Nel Girone G, il Montoro lancia un segnale chiaro battendo per 2-0 l’SC 85Tramonti; gara gestita con maturità dai padroni di casa, che hanno sbloccato il match al 39’ grazie a una zampata di Caliano. Nonostante i tentativi di reazione degli ospiti, la chiusura dei giochi è arrivata al 75’ con la firma di D’Urso, che ha messo in ghiaccio i tre punti davanti al pubblico amico dello stadio “Sandro Pertini”, ora i tramontani sono invischiati nella zona playout per non retrocedere.

Seconda Categoria: Colpaccio della Gaianese a Maiori

Sorpresa al “San Martino” di Maiori nel Girone H. Il Cetara Calcio cade tra le mura amiche sotto i colpi di una Gaianese cinica e organizzata. L’1-2 finale premia gli ospiti, lasciando l’amaro in bocca ai cetaresi, che non sono riusciti a sfruttare il fattore campo in una sfida vibrante fino all’ultimo minuto.

Terza Categoria: Luci e ombre per le squadre della Divina

Nel Girone A di Terza Categoria si registrano due risultati diametralmente opposti per le compagini costiere: Festa a Tramonti dove allo stadio “Franco Amato”, il Tramonti Calcio sfodera una prestazione maiuscola contro la Blue Soccer Academy. Un secco 2-0 firmato da Santelia (23’) e Di Lieto (55’) permette ai biancoverdi di festeggiare un sabato perfetto lanciando la compagine tramontana al secondo posto in classifica. Crollo dello Scala Calcio che vive una Domenica amara, invece, travolto a domicilio dal San Valentino 1975. Al “Giovanni Vastola”, i padroni di casa hanno dominato l’incontro chiudendo con un pesante 4-1 che non lascia spazio a repliche.