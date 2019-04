Sorrento: dal 20 aprile torna la ZTL. Stilato il dispositivo traffico per gli eventi pasquali

In occasione delle festività pasquali, il dirigente del III Dipartimento del Comune di Sorrento, Antonio Marcia, ha firmato un’ordinanze che disciplina il traffico.

Si parte giovedì 18 aprile, dalle ore 19.00 alle 23.00, in coincidenza con la processione del SS. Rosario, con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli lungo il seguente percorso: Chiesa del SS. Rosario, via Tasso, via Fuoro, via del Mare, Corso Italia, Piazza Tasso, via via San Cesareo, via Tasso, via V. Veneto, via San Francesco, Piazza S. Antonino, via L. De Maio, Piazza Tasso, Corso Italia e Via Tasso.

Venerdì 19 aprile, dalla mezzanotte e fino alle ore 6.00, per permettere lo svolgimento della processione del Venerdì Santo dell’Arciconfraternita di S. Monica, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli lungo il seguente percorso: via Fuoro, vico II Fuoro, Corso Italia, Piazza Tasso, via San Cesareo, via Tasso, via V. Veneto, via San Francesco, Piazza S. Antonino, via L. De Maio, Piazza Tasso, via Correale, via Rota, via B. Capasso, Corso Italia, Largo Parsano Vecchio, via del Mare e via Fuoro.

Venerdì 19 aprile, dalle ore 15.00 alla mezzanotte, in coincidenza con la processione del Cristo Morto, non sarà possibile parcheggiare in via Sersale, via degli Aranci, Corso Italia, Piazza Tasso, Corso Italia, via Capasso, via Correale, Piazza Tasso, via San Cesareo, via Tasso, via V. Veneto, via San Francesco, Piazza Sant’Antonino, via L. De Maio, Piazza Tasso, Corso Italia e via Sersale.

Ricordiamo poi che a partire dal 20 aprile e fino al 3 novembre è istituita la zona a traffico limitato a Marina Grande. L’ordinanza è stata emanata in occasione delle imminenti festività pasquali, con il conseguente prevedibile afflusso di turisti nell’area e all’apertura al pubblico delle attività dislocate nel borgo marinaro.

“Il provvedimento ha l’obiettivo di salvaguardare uno dei luoghi più suggestivi della città – commenta il sindaco, Giuseppe Cuomo – Con l’istituzione dell’area pedonale, puntiamo come ogni anno a preservare le caratteristiche del luogo, meta di tantissimi visitatori e tra gli scorci più famosi di Sorrento”.

Infine è stato pubblicato l’avviso pubblico per la redazione della progettazione esecutiva ed il coorindmaneto della sicurezza in fase di progettazione relativo alle opere di rifacimento di via Fontanelle, a Sorrento.

A seguito di una frana, avvenuta nel marzo del 2014, la strada ha infatti tagliato in due un’area popolata da numerose famiglie, oggi costrette ad utilizzare un collegamento alternativo per accedere alla sottostante arteria di via Capo.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti nella risoluzione dell’emergenza che coinvolge numerosi residenti della zona – spiega il sindaco, Giuseppe Cuomo – Come annunciato nel corso del recente incontro pubblico, entro la fine dell’anno, di affidare i lavori e di giungere quindi al ripristino della viabilità”.