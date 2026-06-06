Nel cuore dell’Italia, tra le colline e i panorami mozzafiato della zona di Viterbo, si trovano le Piscine Carletti, un complesso termale naturale che rappresenta un vero e proprio angolo di paradiso per chi cerca relax, benessere e contatto con la natura. Le piscine sfruttano acque termali ricche di minerali e oligoelementi, con temperature che raggiungono circa 60°C, note per le loro proprietà rigeneranti per la pelle e il corpo. Questo le rende ideali non solo per momenti di svago, ma anche per chi desidera beneficiare degli effetti terapeutici delle sorgenti termali locali.

Il complesso è immerso in giardini paesaggistici con alberi secolari, fioriture stagionali e ampi spazi verdi che permettono di passeggiare, fare attività fisica leggera o semplicemente rilassarsi al sole. L’atmosfera tranquilla e serena contribuisce a creare un’esperienza di puro benessere, dove lo stress della vita quotidiana lascia il posto a un senso di pace e armonia. Grazie alla varietà delle piscine, ogni visitatore può trovare l’ambiente più adatto alle proprie esigenze, dalle acque più calde a quelle leggermente più fresche, tutte però con una concentrazione di sali minerali ideale per la cura del corpo.

Accesso libero e come vivere l’esperienza al meglio

Un aspetto unico delle Piscine Carletti è la possibilità di accesso completamente libero, senza restrizioni di orario. Questo significa che è possibile godere delle piscine sia di giorno, approfittando della luce naturale e del paesaggio circostante, sia di notte, per un’esperienza immersiva sotto le stelle. La libertà di fruizione consente di vivere le acque termali in completa autonomia, senza la pressione di orari o costi d’ingresso, rendendo la visita adatta a tutti, dalle famiglie ai visitatori solitari in cerca di relax.

Tuttavia, è bene essere preparati: non essendoci servizi come spogliatoi, ristorazione o bar, è consigliabile portare con sé acqua, snack, asciugamani e altri beni di prima necessità. Rispettare la pulizia del luogo è fondamentale per garantire a tutti la possibilità di vivere un’esperienza piacevole e sostenibile.

Il complesso è facilmente raggiungibile sia da nord che da sud, percorrendo la Statale 2 Cassia fino a Viterbo e imboccando la Strada Statale 675, che aggira il centro storico della città. Uscendo allo svincolo “Viterbo Centro”, si segue la Strada dei Bagni verso Tuscania e, dopo circa un chilometro, superata la sede dell’Aeronautica Militare, si raggiunge l’area termale principale. L’accessibilità è garantita anche a chi proviene da altre città del Lazio, rendendo le piscine una meta ideale per una gita giornaliera o per un breve soggiorno rigenerante.

Un’esperienza autentica di benessere

Le Piscine Carletti rappresentano molto più di una semplice attrazione turistica: offrono un contatto diretto con la natura, un ambiente terapeutico e un luogo dove il tempo sembra rallentare. La combinazione tra acque benefiche, giardini curati e libertà di accesso rende il complesso una destinazione imperdibile per chi desidera vivere momenti di relax in un contesto naturale incontaminato. Che si tratti di una nuotata nelle acque calde, di un picnic all’ombra degli alberi o di una passeggiata serale tra le piscine illuminate dalla luna, ogni visita promette un’esperienza rigenerante, autentica e gratuita.