E’ stata una serata all’insegna della solidarietà quella ospitata dalla pizzeria Bella Napoli di Piacenza, dove la famiglia Amatruda, originaria di Tramonti, ha promosso una cena benefica a favore dell’associazione Alice, realtà impegnata da anni nel supporto alle persone colpite da ictus. Un’iniziativa che ha messo al centro la beneficenza, trasformando un momento di convivialità in un gesto concreto di sostegno verso chi affronta percorsi di cura e riabilitazione complessi.

La testimonianza di Stefano Tacconi

Ospite d’onore dell’evento è stato Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, che ha condiviso la propria esperienza dopo il grave aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel 2022. Un racconto intenso, capace di rafforzare il messaggio della serata. «Sembriamo tutti invincibili, invece dietro l’angolo ci sono pericoli importanti», ha spiegato Tacconi, sottolineando l’importanza della prevenzione e dell’ascolto dei segnali del corpo.

La risposta dei partecipanti è stata significativa: la cena benefica ha consentito di raccogliere 6.150 euro, interamente destinati all’associazione Alice. Come spiegato dalla presidente Annamaria Barbieri, i fondi permetteranno di sostenere anche nel 2026 la pet therapy nel reparto di neurologia e di proseguire le attività che l’associazione svolge due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, a favore dei pazienti che hanno subito un ictus.

Le radici di Tramonti e il valore della solidarietà

Accanto alla famiglia Amatruda, vero motore dell’iniziativa, hanno contribuito alla riuscita della serata anche l’imprenditore Valter Bulla e l’associazione William Bottigelli. Un lavoro di squadra che ha dimostrato come le radici di Tramonti continuino a esprimere valori autentici anche lontano dalla Costiera Amalfitana, attraverso un impegno concreto che unisce territori diversi nel segno della solidarietà e dell’attenzione verso i più fragili.