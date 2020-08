SiVinceTutto Superenalotto oggi 26 Agosto: i numeri estratti

Anche stasera 19 agosto c’è l’estrazione di SiVinceTutto, un concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera.

La particolarità del SiVinceTutto è che anche nel caso in cui non ci siano vincitori nella prima categoria di premio il suo montepremi non si accumula per le successive estrazioni. Il montepremi viene distribuito interamente durante ogni estrazione settimanale.

Come funziona

Le estrazioni si svolgono, salvo modifiche straordinarie che vengono solitamente comunicate in anticipo dal concessionario della raccolta, ogni mercoledì a Roma alle ore 20.00.

Come giocare a Sivincetutto

Il costo minimo di una schedina del SiVinceTutto è di 5 euro e permette di scegliere una combinazione con con forza o senza di 12 numeri scelti tra 1 e 90.

Con un’unica schedina si possono giocare fino a un massimo di 18 numeri, che equivalgono a 18.854.

Le estrazioni

Ad ogni concorso vengono estratti 6 numeri da un’unica urna che contiene una serie di novanta sfere numerate da 1 a 90. Il gioco prevede cinque categorie di premi, a ciascuna delle quali è assegnata una percentuale di vincita diversa.

Scegliendo 12 numeri sulla schedina, si vince il premio più alto indovinando i 6 numeri estratti, ma ci sono premi anche per 5, 4 e 3 numeri indovinati, fino a coloro che indovinano anche solo 2 numeri estratti.

Il montepremi viene distribuito secondo una ripartizione in percentuale tra i singoli giocatori.

Estrazione SiVinceTutto oggi 26 Agosto



Ecco i numeri vincenti del SiVinceTutto di oggi mercoledì 26 agosto

punti 6

punti 5

punti 4

punti 3

punti 2

