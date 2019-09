E’ iniziata la seconda edizione di Temptation Island Vip e tra i protagonisti ci sono Simone Bonaccorsi e la fidanzata Chiara Esposito.

Questa edizione del programma che viaggia nei sentimenti dei partecipanti è condotta da Alessia Marcuzzi.

Tutte le coppie hanno deciso di partecipare per mettere alla prova i propri sentimenti o per superare difficoltà e incomprensioni.

Chi è, età e lavoro Simone Bonaccorsi Temptation Island fidanzato Chiara Esposito

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi sono una delle coppie che partecipa a questa edizione di Temptation Island.

Simone aveva solo 17 anni e Chiara 14,quando è scattata la scintilla fra loro Lui appassionato di moda e consacrato Mister Italia appena l’anno scorso e lei già attiva nel mondo dello spettacolo.

La loro relazione ha vissuto momenti di difficoltà, in particolare si sono lasciati per un breve periodo di tempo, forse per via dei molteplici impegni lavorativi di entrambi.

“Non escludo nulla, sarei un’ipocritca a dire che non succederà nulla” ha dichiarato lei prima della partenza per la Sardegna.

“Partecipo a Temptation Island perchè sono innamorato follemente di Chiara e voglio capire se mi ama davvero”, invece la versione di lui.

Attualmente, come detto in precedenza, è impegnata a Temptation Island con il fidanzato Simone Bonaccorso.