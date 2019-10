E’ una delle attrici più conosciute e apprezzate del panorama televisivo e cinematografico italiano, parliamo di Simona Izzo.

Grazie al suo fascino, alla sua bellezza e al suo talento ha conquistato il cuore di migliaia di persone che la seguono con affetto.

Chi è Simona Izzo: età, figli, marito, carriera, Tognazzi e vita privata

Simona Izzo è nata a Roma il 22 aprile 1953. Entra a far parte del mondo del doppiaggio fin da piccola, iniziando con passione questo lavoro.

Nel 1990 vince il Nastro d’argentoper aver doppiato Jacqueline Bisset in Scene di lotta di classe a Beverly Hills.

Presta la sua voce a numerose attrici americane famose come Kim Basinger, Daryl Hannah, Melanie Griffith, Glenn Close, Madonna per citarne alcune. E’ anche conduttrice di Giochi senza frontiere nel 1982, mentre nel 1987 debutta come regista con il film Parole e baci.

Attrice protagonista in film come In camera mia, Prestazione straordinaria, Simpatici&Antipatici.

Nel 1997 è attrice e regista in Camere da letto, mentre nel 2003 realizza con Ricky Tognazzi Io no e nel 2007 Tutte le donne della mia vita.

Nel 2012 partecipa a Pechino Express con il figlio Francesco, venendo eliminati durante la quarta puntata. Nel 2017 è tra i concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

Nella sua carriera è riuscita ad ottenere moltissimi successi sia in cinema, che in televisione che a teatro.

Come detto oltre che come attrice la Izzo si è messa in luca anche come doppiatrice e ora si sta cimentando con la regia.

Insieme al marito, Ricky Tognazzi, ha curato la regia della mini serie tv andata in onda su canale 5: L’amore strappato, con Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro che è stato un vero e proprio successo.