Simbolotto 22 agosto estrazione di oggi, ecco i simboli vincenti

Anche per questa sera continua la sua avventura nel mondo delle Lotterie “Simbolotto”, il nuovo concorso abbinato al lotto che ha fatto il suo esordio a fine luglio.

“Simbolotto” è il nuovo gratuito a cui si partecipa automaticamente effettuando una giocata su una specifica ruota del Lotto e offre l’opportunità di vincere potenzialmente milioni di euro.

Per partecipare a Simbolotto occorre effettuare una puntata sulla specifica ruota abbinata all’estrazione in questione. Per esempio, se la ruota valida al momento è quella di Napoli, si possono vincere dei premi soltanto se si è effettuata una puntata sulla ruota di Napoli e nessun altra. L’opzione “Tutte le ruote” non è valida per partecipare al Simbolotto.

SIMBOLOTTO

Ruota: Nazionale 22 agosto 2019 concorso 101

Numero 20: Festa Numero 4: Maiale

Numero 26: Elmo

Numero 24: Pizza

Numero 1: Italia

La ruota del Lotto abbinata al Simbolotto cambia ogni mese. La seguente tabella illustra le ruote valide durante il periodo dal 18 luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Ruota del Lotto Data prima estrazione Data ultima estrazione Nazionale 18 luglio 2019 31 agosto 2019 Palermo 3 settembre 2019 28 settembre 2019 Roma 1° ottobre 2019 31 ottobre 2019 Torino 2 novembre 2019 30 novembre 2019 Venezia 3 dicembre 2019 31 dicembre 2019 Bari 2 gennaio 2020 30 gennaio 2020 Cagliari 1° febbraio 2020 29 febbraio 2020 Firenze 3 marzo 2020 31 marzo 2020 Genova 2 aprile 2020 30 aprile 2020 Milano 2 maggio 2020 30 maggio 2020 Napoli 2 giugno 2020 30 giugno 2020

Non puoi scegliere da te i numeri del Simbolotto: si ricevono cinque numeri casuali fra 1 e 45 sulla propria ricevuta di gioco dopo aver effettuato una puntata sulla ruota del Lotto valida per l’estrazione. I numeri sono abbinati a dei simboli, per esempio l’1 è “l’Italia”, il 2 “la Mela” e il 3 “il Gatto”.

Le estrazioni del Simbolotto sono separate da quelle del Lotto, ma avvengono anch’esse a Roma ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 20:00 in poi, subito dopo le estrazioni del Lotto. Vengono sorteggiati cinque numeri vincenti fra 1 e 45.