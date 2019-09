E’ una delle giornaliste più conosciute e amate del panorama italiana, parliamo di Silvana Giacobini.

Grazie al suo fascino e al suo talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che la seguono con affetto.

Silvana Giacobini: chi è, età, marito, carriera, vita privata e curiosità

Silvana Giacobini è una giornalista e scrittrice nata a Roma il 27 febbraio 1939.

Negli anni ’70, Silvana Giacobini decide di iniziare la carriera da giornalista e scrive per testate come Eva Express o Gioia mettendosi sempre più in mostra tanto che, negli anni successivi, viene promossa a direttrice. Contemporaneamente lavora anche come conduttrice nelle televisioni locali fino al 1990 quando la troviamo al timone di Gente Comune, programma di Canale 5.

Il vero successo arriva nel 1994 con la nascita del settimanale Chi diretto da lei fino al 2005 e diventando, poi, protagonista anche di Diva e Donna. Scoop e gossip all’ordine del giorno, interviste con personaggi importanti come Hillary Clinton, fanno di lei la regina del mondo della cronaca rosa. Dal 2000 al 2002 conduce Celebrità ed è spesso ospite ed opinionista in diversi programmi.

Non solo articoli, ma anche romanzi all’attivo per la Giacobini. Per citarne alcuni: La signora della città, Un bacio nel buio, Chiudi gli occh, Conosco il tuo segreto, La settima anima fino al thriller Questo sole ti proteggerà.