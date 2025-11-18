Un confronto intenso, coinvolgente e ricco di interessanti spunti di riflessione è andato in scena nell’aula consiliare del Comune di Sarno, dove nella mattinata di sabato 15 novembre si è tenuta la presentazione del libro “Sigonella-Hammamet. L’affaire Craxi: tra menzogne, verità e falsi miti”, l’ultima fatica letteraria del prof. Salvatore Di Bartolo.

Protagonisti indiscussi dell’evento patrocinato dal Comune di Sarno sono stati i trentenni: dalle associazioni giovanili locali coinvolte, allo stesso autore del libro, fino all’organizzatore e anima dell’evento, l’avvocato e sarnese doc Raffaele Vitolo. Rigorosamente trentenni anche gli altri due componenti del vivacissimo parterre: il dott. Federico Scalisi, che ha curato l’introduzione del consesso, e il giornalista Agi Francesco Spartà, che ha egregiamente moderato il confronto. Significativa è stata anche la risposta della comunità sarnese, che ha letteralmente gremito i banchi dell’aula di Palazzo San Francesco, contribuendo ad impreziosire con diversi puntuali interventi un dibattito effervescente, gradevole e stimolante.