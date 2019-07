Sicurezza in spiaggia a Maiori: controlli della Polizia Locale

Continuano senza sosta, soprattutto nei fine settimana, i controlli in spiaggia a Maiori per garantire la sicurezza dei tanti bagnanti che ogni giorno affollano l’arenile.

La Polizia Locale ha infatti effettuato vari controlli nell’ambito del progetto «Spiagge sicure» che prevede, tra l’altro, la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione nelle località turistiche.

Nell’ambito dei controlli di oggi gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto anche far allontanare un gruppo di persone che si era attrezzata per fare il bagno proprio alla foce del torrente Reginna. Gli agenti hanno fatto sgomberare l’area che era stata allestita con tanti di ombrellini e sdraio.

L’iniziativa «Spiagge sicure» é stata voluta anche per il 2019 dal Ministero dell’Interno. Tra i comuni della Campania beneficiari di fondi da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, per il pagamento degli straordinari, per l’acquisto di nuove attrezzature o per la promozione di campagne di sensibilizzazione, c’è anche Maiori.

Ancora una volta dunque i controlli della Polizia Locale hanno permesso di vivere una giornata al mare all’insegna della sicurezza e del relax.